الاقتصاد

سعر سهم متكاملة (8040) يشهد زيادة كبيرة في احجام التداول – توقعات اليوم – 30-06-2026

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سعر سهم متكاملة (8040) يشهد زيادة كبيرة في احجام التداول – توقعات اليوم – 30-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-29 23:08 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.06.29

عزز سعر سهم متكاملة (8040) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة تدريجية وكبيرة في أحجام التداول، في إشارة إلى دخول زخم إيجابي قوي حول السهم قد يدفعه لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع وجود دعم ديناميكي متواصل نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير، وتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 9.45 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 12.35 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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