سعر سهم الفخارية (2360) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 30-06-2026

عزز سعر سهم جاز (4146) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 16.95 ريال، مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، وهو ما يمنحه مساحة أكبر لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 16.95 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.24 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد