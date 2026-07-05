شكرا لقرائتكم خبر عن بنان السعودية توقع عقدا لتطوير مبنى فندقي بقيمة تقديرية 54.95 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الجمعة، وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، بعدما قلص المستثمرون توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عقب صدور بيانات وظائف أمريكية جاءت أضعف من المتوقع.

أداء الذهب

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 4,179.94 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 02:35 بتوقيت غرينتش، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.6% إلى 4,193.20 دولارًا للأوقية.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.3%، وهي الأولى منذ الأسبوع المنتهي في 25 مايو، بعدما خففت بيانات الوظائف غير الزراعية والقطاع الخاص الأمريكية، التي جاءت دون التوقعات، من المخاوف بشأن استمرار التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما يتجه الدولار الأمريكي لتسجيل خسارة أسبوعية، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ما يدعم الطلب عليه.

الفيدرالي وتوقعات الفائدة

وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى أواندا، إن الأسواق تشهد تراجعًا في تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال ما تبقى من العام الجاري وكذلك خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحًا أن ذلك يعود بالأساس إلى ضعف بيانات سوق العمل الأمريكية الصادرة الخميس.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد أضاف 57 ألف وظيفة فقط خلال يونيو، مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت إلى إضافة 110 آلاف وظيفة.

وبحسب أداة "سي إم إي فيدووتش"، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى نحو 54%، مقارنة مع 66% قبل صدور البيانات.

وعادةً ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على الذهب، لأنه أصل لا يدر عائدًا، بينما تزيد جاذبية الأصول ذات العائد مثل السندات.

ورغم ذلك، حذر وونغ من أن الأسواق لم تستبعد بالكامل احتمال رفع الفائدة، مشيرًا إلى أنه إذا استمرت تلك التوقعات حتى نهاية العام، فقد يتعرض الذهب لموجة هبوط جديدة قد تدفع أسعاره إلى نحو 3,500 دولار للأوقية.

وفي سياق آخر، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية عادت إلى شراء الذهب خلال مايو، حيث ارتفعت الاحتياطيات الرسمية عالميًا بمقدار 41 طنًا على أساس صافٍ، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

أداء المعادن الأخرى

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.3% إلى 62.43 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 2.7% إلى 1,660.05 دولارًا، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1,284.40 دولارًا للأوقية، مع تسجيل المعادن الثلاثة أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، واتجاهها لتحقيق مكاسب أسبوعية.