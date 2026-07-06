سعر سهم سناد القابضة (4080) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 06-07-2026

ارتفع سعر سهم العربية للطيران (AIRARABIA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد رحلة هبوط تصحيحية حاول السهم خلالها البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، واستطاع السهم أيضاً خلال هذا الهبوط تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه قدرة أكبر على استعادة تعافيه في الفترة القريبة المقبلة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 5.35 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 5.90 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد