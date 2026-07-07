الاقتصاد

سعر سهم صناعة الورق (2300) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 07-07-2026

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  • سعر سهم صناعة الورق (2300) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 07-07-2026 1/2
  • سعر سهم صناعة الورق (2300) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 07-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-06 23:38 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر سهم الراجحي للتأمين التعاوني (8230) بشكل حذر خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وليحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل تأثر السهم في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 56.00 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 46.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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