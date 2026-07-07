سعر الطبية (QGMD) يستعد لكسر دعم مهم – توقعات اليوم – 07-07-2026

قفز سعر سهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية (4005) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي في إشارة واضحة لعزم السهم على مواصلة صعوده التصحيحي في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لبدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 103.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 122.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد