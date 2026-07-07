سعر سهم أملاك للتمويل (AMLAK) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 07-07-2026

مدد سعر سهم أديس (2382) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستنداً إلى قوة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، حيث يحظى السهم بدعم فني إضافي من خلال تحركه بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد، بالتزامن مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مما يعكس نشاطاً ملحوظاً في القوة الشرائية وسلامة المسار الإيجابي للسهم.

وفي خطوة فنية هامة نجح السهم في تجاوز مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً، ليتخلص بذلك من الضغط السلبي الذي كان يفرضه هذا المتوسط سابقاً، هذا الاختراق يمثل إشارة فنية قوية تدعم استمرارية الأداء الصاعد، وتفتح الباب أمام السهم لاستكمال وتيرة مكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى الدعم 18.30 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد