الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 07-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-07 01:09 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في إطار عمليات جني أرباح طبيعية عقب موجة الصعود السابقة، مع سعي السعر لاكتساب زخم إيجابي جديد قد يدعم استئناف مكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة.

 

وتظل النظرة الفنية داعمة للتحركات الإيجابية، في ظل استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويعزز من قوة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، وبقاء السعر فوق هذا الدعم الفني يشير إلى أن التراجع الحالي لا يزال ضمن الإطار التصحيحي الطبيعي، مع استمرار فرص استئناف الصعود واستهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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