سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 07-07-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في إطار عمليات جني أرباح طبيعية عقب موجة الصعود السابقة، مع سعي السعر لاكتساب زخم إيجابي جديد قد يدعم استئناف مكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتظل النظرة الفنية داعمة للتحركات الإيجابية، في ظل استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويعزز من قوة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، وبقاء السعر فوق هذا الدعم الفني يشير إلى أن التراجع الحالي لا يزال ضمن الإطار التصحيحي الطبيعي، مع استمرار فرص استئناف الصعود واستهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة المقبلة.