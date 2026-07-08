سعر البتكوين (BTCUSD) يحافظ على مساره التصحيحي الصاعد بدعم فني قوي – توقعات اليوم – 08-07-2026

واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بعدما نجح في التخلص من الضغوط السلبية التي كانت تسيطر على حركته، لتفرض الموجة التصحيحية الصاعدة هيمنتها على الأداء قصير الأجل.

ورغم استمرار الزخم الإيجابي بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار تقاطع سلبي عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يشير إلى احتمالات تراجع قوة الدفع الصاعدة ويشكل عقبة أمام قدرة السعر على تمديد مكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة، لذلك تبقى فرص الصعود قائمة، لكنها تظل مشروطة بالحفاظ على مستويات الدعم الحالية واستمرار الزخم الشرائي.