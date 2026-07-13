الاقتصاد

سعر سهم الإمارات للاتصالات (EAND) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 13-07-2026

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  • سعر سهم الإمارات للاتصالات (EAND) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 13-07-2026 1/2
  • سعر سهم الإمارات للاتصالات (EAND) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 13-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-13 02:57 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عزز سعر سهم دريك آند سكل (DSI) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، ويأتي هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 0.256 درهم، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 0.28 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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