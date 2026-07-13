تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 13-07-2026

ارتفع سعر سهم جي بي مورجان JP MORGAN CHASE & CO (JPM) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بالرغم من توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، في إشارة واضحة لحجم الزخم الإيجابي الكبير المحيط بالسهم، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار بالمدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 326.40$، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي 350.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد