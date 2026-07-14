سعر سهم هوم ديبوت (HD) يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 14-07-2026

تراجع سعر سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واستئناف المسار الرئيسي الصاعد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 60.65$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 63.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد