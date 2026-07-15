سعر سهم المنجم (4162) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 15-06-2026

عزز سعر سهم إنتاج (2287) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المحوري 28.25 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ويمثل سقف منطقة تداولات جانبية استطاع السهم خلالها اكتساب هذا الزخم الإيجابي والمصحوب بزيادة كبيرة في أحجام التداول، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 28.25 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 33.65 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد