سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 16-07-2026

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على مكاسب حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد اختراقه لمستوى المقاومة المحوري 1.3450، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليتوقف الزوج قليلاً في هدنة يحاول خلالها التقاط الأنفاس، ليجني أرباحه وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية ما يساعده على استئناف تلك المكاسب القوية في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.