سعر سهم ملاذ للتأمين (8020) يهاجم هدفنا السعري – توقعات اليوم – 16-07-2026

ارتفع سعر سهم شركة ملاذ للتأمين التعاوني (8020) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 10.70 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ويأتي هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية على حجم الزخم الإيجابي المحيط بالسهم، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، وهو ما قد يعيق من قدرة السهم على اختراق تلك المقاومة ولو بشكل مؤقت، نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 10.70 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي له عند سعر 12.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد