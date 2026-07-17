تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 17-07-2026

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى ا للحظي، وسط محاولاته المستمرة اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 79.00$، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي أكسب السعر زخماً إيجابياً يحاول من خلاله الخروج من نطاق تلك الحركة الجانبية الضيقة على المدى القصير، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.