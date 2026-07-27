بترو رابغ السعودية تتحول للربحية وتحقق 2.66 مليار ريال بالربع الثاني 2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم • الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات العالمية

•النفط يفقد نحو 9% ويسجل أدنى مستوى في أسبوع

•مفاوضات السلام تتجدد عبر وساطة سلطنة عمان

•يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غداً الثلاثاء

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،حيث أدي توقف القتال بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط إلى تحسن المعنويات في الأسواق ،مع تراجع الدولار الأمريكي و هبوط أسعار النفط العالمية.



ومع انحسار مخاوف التضخم تتقلص الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبيل اجتماعه الدوري للسياسة النقدية غدًا الثلاثاء، مما عزز توقعات الأسواق ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير حتى نهاية العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.6% إلى (4,116.30$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,052.78$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,052.78$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.1% ،في ثالث مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،مع نشاط عمليات شراء حول حاجز 4,000 دولارًا للأونصة.



•وحقق المعدن الثمين"الذهب"الأسبوع الماضي ارتفاع بنسبة 0.9% ،في أول مكسب أسبوعي في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وسط آمال تراجع التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ،ليبتعد عن أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، تتراجع مستويات العملة الأمريكية ، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة حملتها العسكرية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط بنحو 9% خلال تعاملات يوم الاثنين، مواصلةً خسائرها للجلسة الثانية على التوالي،مسجلةً أدنى مستوياتها فى أسبوع، مع تراجع المخاوف المرتبطة بأمن الإمدادات العالمية، بعد توقف العمليات العسكرية في محيط مضيق هرمز وتراجع جماعة الحوثي عن استهداف ناقلات النفط السعودية.



ومما لا شك فيه أن تراجع أسعار النفط العالمية يقلص مخاوف تسارع التضخم، الأمر الذي يدعم فرضية احتفاظ البنوك المركزية بأدوات السياسة النقدية دون أي تغيير لفترة طويلة هذا العام.



مستجدات الحرب الإيرانية

•هدوء نسبي لليوم الثاني على التوالي، حيث لم تُسجل الولايات المتحدة أو إيران ضربات عسكرية واسعة جديدة، في إطار جهود دبلوماسية لاحتواء التصعيد.

•المفاوضات مستمرة عبر وساطة سلطنة عُمان، مع تركيز رئيسي على استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز وإحياء اتفاق التهدئة المؤقت، إلا أنه لم يتم الإعلان عن اتفاق نهائي حتى الآن.

•الولايات المتحدة أكدت أنها لم تستبعد الخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات أو تجددت الهجمات الإيرانية، رغم تعليق الضربات مؤقتًا.

•إيران علّقت عملياتها الهجومية بالمثل، لكنها لا تزال تؤكد أن أي تصعيد جديد سيقابل برد، مع استمرار الخلافات حول البرنامج النووي وحرية الملاحة في هرمز.

•حركة الشحن عبر مضيق هرمز لا تزال أقل من المعتاد، مع استمرار المخاوف الأمنية، وهو ما يبقي أسواق الطاقة في حالة ترقب.

•قال مسؤول أمريكي إن ترامب أوقف الضربات لإتاحة المزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية ،وأن الوقف جاء أيضًا بعد مخاوف بشأن نفاد مخزون الذخائر.

•وقال مصدر إيراني إن طهران تُبدي "شكوكًا أكثر من التفاؤل" إزاء الهدوء الأخير في القتال.



الفائدة الأمريكية

•وسط هبوط أسعار النفط العالمية ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو من 62% إلى 68% ،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 38% إلى 32%.

•وارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 7% إلى 10%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 93% إلى 90%.

•تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات يوم الأربعاء، التوقعات مستقرة حول الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر ،مع الإفصاح عن المزيد من الأدلة حول تطور التضخم في البلاد ومسار أسعار الفائدة هذا العام.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": الذهب أحد أكبر الأصول استفادة حاليًا من تراجع الدولار الأمريكي وهبوط أسعار النفط ،وسط توقف الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



نتوقع مزيدًا من الصعود في أسعار الذهب باتجاه مستوي 4,200 دولارًا ،مع احتمالات قوية لتسجيل مستويات أعلى جديدة في عدة أسابيع ،مع نشاط ملحوظ في مستويات الطلب على المعدن الثمين.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 1,009.30 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 يونيو الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب يتلقى دفعة إيجابية - توقعات اليوم – 27-07-2026