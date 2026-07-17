شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع 2% مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الين على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي

•الدولار الأمريكي يواصل الصعود في سوق الصرف الأجنبي

•استمرار الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مقتربًا من أدنى مستوياته في 40 عامًا ،في طريقه صوب تكبّد خسارة أسبوعية ، تحت أنظار السلطات اليابانية التي ترقب عن كثب تحركات العملة في سوق الصرف الأجنبي.



تتداول أسعار النفط العالمية بالقرب من أعلى مستوياتها في شهر ،بسبب تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز ،مما يجدد المخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني ،ويعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية فى أكتوبر القادم.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.1% إلى ( 162.47¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (162.38¥)، و سجل أدنى مستوى عند (162.31¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضاً بنسبة 0.15% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب صدور بيانات اقتصادية قوية عن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.



السلطات اليابانية

عاد الين إلى دائرة الاهتمام مرة أخرى ،خاصة بعد اقترابه من المستويات الأدنى منذ عام 1986 مقابل الدولار الأمريكي،الأمر الذي يثير احتمالات تدخل السلطات اليابانية لحماية العملة المحلية من الضعف المفرط.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يركز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مع استمرار تصاعد الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز، مما زاد من المخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط العالمية.



مستجدات الحرب الإيرانية

•شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات الجوية على أهداف داخل إيران، وذلك لليوم السادس على التوالي.

•ورد الحرس الثوري الإيراني بهجمات انتقامية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في دول المنطقة.

•حذرت إيران الولايات المتحدة من أن مضيق هرمز يمثل "خطًا أحمر"، مؤكدة أنها سترد على أي هجمات تستهدف بنيتها التحتية.

•أفادت تقارير بأن إيران تدرس توسيع نطاق الرد، بما في ذلك تهديد حركة الشحن في البحر الأحمر إذا استمرت الضربات الأمريكية.

•يواصل الأسطول الأمريكي (المكون من 20 سفينة حربية ومئات المقاتلات بالمنطقة) اعتراض حركة السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية.

•تشير التطورات إلى أن اتفاق التهدئة المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو أصبح فعليًا غير قابل للتنفيذ، مع توقف المفاوضات وعودة المواجهات العسكرية بصورة واسعة.



الفائدة اليابانية

•وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية ،زاد تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يوليو الجاري إلى فوق 30%.

•وارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أكتوبر إلى فوق 85%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يحافظ على مكاسبه – توقعات اليوم – 17-07-2026