سعر الدولار مقابل الين يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 23-07-2026

يشهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، بعدما تأثر بكسر خط الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويضغط على تحركات الزوج.

وتتعزز النظرة السلبية مع بدء ظهور تقاطع هابط على مؤشرات القوة النسبية، عقب نجاحها في تصريف حالة التشبع الشرائي، وهو ما يشير إلى تجدد الزخم البيعي ويزيد من احتمالات استمرار الضغوط السلبية خلال الفترة القريبة المقبلة، ما لم ينجح الزوج في استعادة التداول أعلى مستويات المقاومة الفنية الرئيسية.