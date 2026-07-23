الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 23-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 05:18 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تأثر سعر المؤشر بثبات مستوى 101.00 والذي يشكل بدوره لعائق لحظي أمام المحاولات الصاعدة ليضطر لتشكيل بعض الموجات السلبية ليستقر من خلالها قرب مستوى 100.75.

 

نشير إلى أن استقرار السعر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة وبثبات الدعم الأولي المستقر عند 100.50, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لنتوقع بتجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي القفز فوق مستوى 101.00 ومن ثم ليستهدف محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 101.20 و101.55 على التوالي.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.60 و 101.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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