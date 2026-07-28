سعر القهوة يكرر الإغلاقات الإيجابية– توقعات اليوم 28-7-2026

سجّل سعر الزوج بافتتاح تداولات يوم أمس بعض المكاسب بوصوله نحو 52650 ليواجه بذلك لعائق قوي ومن ثم ليرتد ليستقر مجددا ضمن محاور القناة الهابطة متأثرا بسلبية المؤشرات الرئيسية محققا بذلك لبعض الأهداف السلبية المقترحة بملامسته لمستوى 52035.

حاليا والثبات المتكرر دون مقاومة القناة الهابطة الممتدة نحو 42485 وبمحاولة توفير المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي الإضافي, نتوقع تجديد السعر للمحاولات السلبية ليحاول من خلالها الوصول نحو 51925 والذي بكسره سيفتح باب الوصول لمحطات إضافية قد تبدأ من 51770.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 51925 و 52440

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة