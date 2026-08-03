تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 03-08-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ليصل السعر بارتفاعه الأخير إلى ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يهدد تلك المكاسب بالارتداد العكسي خاصة مع تحركات السعر ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.