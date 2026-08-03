الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 03-08-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 16:01 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ليصل السعر بارتفاعه الأخير إلى ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يهدد تلك المكاسب بالارتداد العكسي خاصة مع تحركات السعر ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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