الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 03-08-2026

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تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 15:58 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

يشهد سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم 78.00$، ما يكسبه زخماً إيجابياً يساعده على هذا الأداء الذي يحاول من خلاله البدء في تصريف بعضاً من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بتلك المؤشرات، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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