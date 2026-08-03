تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 03-08-2026

يشهد سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم 78.00$، ما يكسبه زخماً إيجابياً يساعده على هذا الأداء الذي يحاول من خلاله البدء في تصريف بعضاً من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بتلك المؤشرات، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير.