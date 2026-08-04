الاقتصاد

سعر سهم مايكروسوفت (MSFT) يمدد من مكاسبه القوية – توقعات اليوم – 04-08-2026

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سعر سهم مايكروسوفت (MSFT) يمدد من مكاسبه القوية – توقعات اليوم – 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 10:56 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

واصل سعر سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المهم 466.00$، متأثراً باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، في إشارة واضحة على عزم السهم مواصلة الصعود خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 466.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 530.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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