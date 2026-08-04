سعر سهم مايكروسوفت (MSFT) يمدد من مكاسبه القوية – توقعات اليوم – 04-08-2026

واصل سعر سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المهم 466.00$، متأثراً باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، في إشارة واضحة على عزم السهم مواصلة الصعود خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 466.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 530.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد