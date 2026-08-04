الاقتصاد

بالأرقام.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار ويستقر أمام اليورو

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واس- لندن 0 تبليغ

بالأرقام.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار ويستقر أمام اليورو

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي واستقرارًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وبلغ الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3446) دولار أمريكي، بارتفاع (0.11%)، فيما استقر مقابل العملة الأوروبية عند (1.1673) يورو.

الأسهم الأوروبية

من ناحية أخرى، أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على ارتفاع، وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.73%) ليصل إلى (656.86) نقطة، فيما صعد مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (0.85%) ليصل إلى مستوى (26223.26) نقطة.
وحقق مؤشر (كاك 40) الفرنسي مكاسب بنسبة (0.61%)، ليصل إلى مستوى (8666.63) نقطة.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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