سابك السعودية تعلن إتمام صفقة التخارج من أعمال اللدائن الهندسية في أمريكا وأوروبا

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن إتمام صفقة التخارج من أعمال اللدائن الهندسية المتخصصة التابعة لسابك في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، لا يوجد أي تغيير جوهري على تكاليف الصفقة التي سبق الإفصاح عنها.

ونوهت الشركة إلى أنه تم استيفاء جميع الشروط السابقة اللازمة لإتمامها، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية الإلزامية واستكمال جميع أنشطة الفصل المطلوبة.

وأشارت إلى أن إتمام صفقة التخارج من أعمال اللدائن الهندسية المتخصصة التابعة لسابك في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا، يمثل خطوةً مهمةً في إطار جهود الشركة لتحسين محفظة أعمالها، بما في ذلك التخارج من الأصول ذات الأداء الهيكلي المتدني، والحد بشكل كبير من الخسائر النقدية.

وقد سجلت الأعمال المتخارج منها خسائر تشغيلية بلغت نحو 1.9 مليار ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ونحو 648 مليون ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026م.

وأسهم فصل أعمال اللدائن الهندسية المتخصصة التابعة لسابك في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا في تحسين هامش الأرباح قبل الفوائد والزكاة والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنحو 130 إلى 140 نقطة أساس، وذلك على أساس افتراضي.

وانعكس الأثر المالي للصفقة، بما في ذلك الربح أو الخسارة الأولية الناتجة عن التخارج، في القوائم المالية الموحدة لشركة سابك وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها، ويظل الربح أو الخسارة المعترف بها الناتجة عن التخارج أوليًا، ويخضع لتعديلات القيمة العادلة المعتادة خلال فترة القياس المعمول بها.

وأكدت الشركة أنه سيواصل الطرفان استكمال إجراءات التسوية المعتادة بعد إتمام الصفقة، وإجراءات تعديل سعر الشراء، وذلك وفقًا لأحكام اتفاقية البيع والشراء.

وأعلنت سابك، بتاريخ 8 يناير 2026، عن توقيع اتفاقية مع شركة موتارس إس إي وشركاؤها المحدودة للاستحواذ على جميع أعمال سابك في مجال اللدائن الهندسية الحرارية في كلٍّ من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا.