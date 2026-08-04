سينومي سنترز السعودية تعلن اكتمال مشروع وستفيلد جدة وانتقاله إلى المرحلة التشغيلية

أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) عن اكتمال مشروع "وستفيلد جدة"، وحصول المشروع على شهادة الإشغال، وانتقاله إلى المرحلة التشغيلية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، بلغت نسبة التأجير المسبق ما يقارب 96%، وتعمل الشركة حاليًا مع جميع المستأجرين لاستكمال أعمال التجهيز الداخلي لوحداتهم، تمهيدًا لافتتاحها وبدء أنشطتهم التجارية، والوصول إلى مستويات الإشغال المستهدفة.

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع، بعد استقرار عمليات مشروع وستفيلد جدة، أن يساهم المشروع بما يقارب 350 مليون ريال سعودي إضافية في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإستهلاك والاطفاء (EBITDA) للشركة، مما سيعزز صافي أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية.

ويُعد "وستفيلد جدة" إضافة نوعية للمشهد العمراني والتجاري في مدينة جدة، بما يعزز مكانتها كوجهة اقتصادية رئيسية في المملكة، ومن المتوقع أن يستقطب المشروع أعدادًا كبيرة من الزوار، إلى جانب تميزه بكونه أول مركز تسوق في المملكة سيحصل على شهادة LEED الذهبية.

ويضم المشروع أول جناح فاخر بمعيار دولي من نوعه، إلى جانب محفظة شاملة من المتاجر والمستأجرين تغطي قطاعات الترفيه، والتجزئة، والفخامة، والمأكولات، والمشروبات.