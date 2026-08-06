استقرار الأسهم الأمريكية وسط ضغوط على أسهم الرقائق والبرمجيات

استقرت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس وسط جلسة متقلبة، في ظل الضغوط على شركات الرقائق الإلكترونية والبرمجيات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 44.19 نقطة أو 0.08% إلى 54,393.31 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.82 نقطة أو 0.08% إلى 7,729.37 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 14.59 نقطة أو 0.05% إلى 26,350.26 نقطة.

وتعرض قطاع البرمجيات لضغوط، إذ هبطت أسهم أتلاسيان وسيلزفورس وأدوبي وزد سكيلر عقب إعلان عدد من شركات القطاع نتائج أعمالها.

في المقابل، سجلت تسعة قطاعات من أصل أحد عشر قطاعاً ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب، بقيادة قطاعات الطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية.

وكانت نتائج الأعمال القوية لكبرى شركات التكنولوجيا خلال موسم الإفصاحات الحالية قد عززت ثقة المستثمرين بأن استثمارات الذكاء الاصطناعي بدأت تتحول إلى إيرادات فعلية، وهو ما ساعد مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي على تسجيل مستويات قياسية جديدة في وقت سابق من الأسبوع.

ولا يزال مؤشر ناسداك المركب يتداول على بعد نحو 3% فقط من أعلى مستوى قياسي له، بعدما تعافى من خسائر الأسبوع الماضي التي كادت تدخله رسمياً في مرحلة التصحيح.

التطورات الجيوسياسية

أفادت مصادر بأن مقترحاً يجري بحثه بين إيران وسلطنة عُمان يمنح طهران الإشراف على السفن الداخلة إلى الخليج عبر مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً طفيفاً في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو المقرر نشره الجمعة.