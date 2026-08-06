الدولار الكندي يبقى دون مستوى 1.4000 قبيل صدور بيانات الوظائف في كندا والولايات المتحدة

ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) خلال تعاملات الخميس بعد أن هبط لفترة وجيزة دون مستوى الدعم النفسي 1.4000، مع تعافي الدولار الأمريكي من خسائر استمرت جلستين، بينما أعاد المستثمرون تموضعهم قبل صدور بيانات سوق العمل في كل من الولايات المتحدة وكندا يوم الجمعة.

وارتفع الزوج إلى نحو 1.4030، بزيادة بلغت 0.12% خلال اليوم.

ترقب لتقرير الوظائف الأمريكي

تتجه الأنظار إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP)، الذي تشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 80 ألف وظيفة خلال يوليو، مقارنة مع 57 ألف وظيفة في يونيو، بينما يُنتظر أن يستقر معدل البطالة عند 4.2%.

ويأتي التقرير بعد سلسلة من البيانات التي أظهرت تباطؤاً في سوق العمل الأمريكي هذا الأسبوع، من بينها بيانات التوظيف بالقطاع الخاص (ADP) وفرص العمل (JOLTS).

وفي المقابل، أظهرت بيانات الخميس ارتفاعاً طفيفاً في طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 199 ألف طلب من 198 ألفاً في الأسبوع السابق، وهو مستوى جاء أقل من توقعات السوق البالغة 202 ألف طلب.

بيانات التوظيف الكندية

في كندا، تشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد 15 ألف وظيفة خلال يوليو، بعد زيادة بلغت 18.2 ألف وظيفة في يونيو، مع توقعات باستقرار معدل البطالة عند 6.5%.

التوترات الجيوسياسية تدعم أسعار النفط

في الوقت نفسه، لا تزال التطورات في الشرق الأوسط تؤثر في معنويات الأسواق، إذ تقترب إيران وسلطنة عمان من الانتهاء من اتفاق لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز، إلا أنه لم يتم الإعلان عن اتفاق نهائي حتى الآن.

وتواصل طهران نفي إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، رغم تأكيد واشنطن أن المفاوضات لا تزال جارية.

وأدت هذه التطورات إلى بقاء مخاطر التضخم المرتبطة بأسعار الطاقة في دائرة الاهتمام، مع توقف موجة تراجع أسعار النفط، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى نحو 77 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب تقارب 3.5% خلال الجلسة.