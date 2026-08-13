شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبتعد عن قمة 4 أسابيع قبيل بيانات نمو الاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل الصعود مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين

•مفاوضات معقدة بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز

•الأسواق في انتظار جديدة حول مسار الفائدة البريطانية هذا العام



تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن أعلى مستوىاته في أربعة أسابيع ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن إلى تجدد تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن بسبب الخلافات المستمرة والمفاوضات المعقدة بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز.



ارتفاع أسعار النفط يجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا ، ويعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية في سبتمبر المقبل ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات نمو الاقتصاد البريطاني.



نظرة سعرية

•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى (1.3487$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.3494$ ) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.3500$).



•فقد الجنيه يوم الأربعاء نسبة 0.1% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.3546 دولارًا.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



ترتفع مستويات الدولار الأمريكي مع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، في ظل تقارير تفيد باستمرار الخلافات حول آلية تنظيم الملاحة الدولية والضمانات الأمنية في الممر المائي الحيوي.



تصدر فى وقت لاحق اليوم ،بيانات أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة لشهر يوليو ، والتي ستوفر أدلة هامة حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بحوالي 0.5% ،لتستأنف صعودها الذي توقف مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوي فى أسبوعين. يأتي هذا الصعود وسط حالية عدم اليقين بشأن اتفاق مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران ،و استمرار المخاوف حول سلامة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.



مستجدات هرمز

•قال الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تملك «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، وألمح إلى أن واشنطن قد تحتفظ بهذه السيطرة.

•إيران تنفي أن تكون الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، وأكدت أن هرمز سيظل مغلقًا إلى أن تستجيب واشنطن لشروطها.

•الاتصالات غير المباشرة مستمرة عبر وسطاء، لكن الخلافات بشأن شروط إعادة فتح المضيق والالتزامات الأمريكية تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي.

•مسؤول إيراني قال إن بلاده تريد عودة واشنطن إلى بنود الاتفاق المؤقت السابق وتحديد جدول زمني لتنفيذ الالتزامات.

•مصدر إيراني: لا توجد أي مناقشات بين إيران والولايات المتحدة بشأن تمديد وقف إطلاق النار.

•مصادر: تفاؤل من جانب الوسيط الباكستاني بشأن تمديد وقف إطلاق النار الممتد منذ ستين يوماً إلى 60 أو 90 يوم جديد.

•انخفضت حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر (نحو 6 إلى 8 سفن يومياً فقط مقارنة بـ 140 سفينة قبل الحرب).



الفائدة البريطانية

وسط صعود أسعار النفط ،ارتفع تسعير احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية فى اجتماع سبتمبر إلى فوق 65%.



النمو الاقتصادي

من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،ينتظر المستثمرون فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات النمو الاقتصادي فى المملكة المتحدة ،والتي من المتوقع أن توثر على مسار السياسة النقدية لبنك إنجلترا.



يصدر بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش الناتج المحلي الإجمالي الشهري المتوقع نمو بمعدل 0.0% في يونيو من نمو بمعدل 0.1% في مايو. وبالقراءة الفصلية المتوقع نمو بمعدل 0.4% خلال الربع الثاني من نمو بمعدل 0.6% في الربع الأول.



توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات النمو أقل من توقعات السوق ،ستتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية في سبتمبر ،مما سيؤدي بمزيد من الضغوط السلبية على مستويات الجنيه الإسترليني.



نظرة فنية

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 13-08-2026