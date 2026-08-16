المطاحن الحديثة السعودية توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع البنك الأول بقيمة 235 مليون ريال

أعلنت شركة المطاحن الحديثة عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الأول (SAB)، بقيمة إجمالية تبلغ 235 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تتضمن التسهيلات، تمويلا رأسماليا للمشروع بقيمة 120 مليون ريال سعودي، لمدة 8 سنوات، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 115 مليون ريال سعودي، لمدة سنة واحدة.

ونوهت الشركة، إلى أن التسهيلات الائتمانية، تهدف إلى تمويل مشروع مصنع الأعلاف الجديد للشركة في الجموم ودعم احتياجاتها من رأس المال العامل.

كما لفت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر بقيمة التسهيلات.

وأعلنت شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، بتاريخ 25 مارس 2025، عن سدادها المبكر والطوعي لمبلغ 100 مليون ريال سعودي من تمويل المرابحة القائم مع البنك الأهلي السعودي.