سيناتور من كاليفورنيا يقترح مبادئ توجيهية أخلاقية لمقاولي الذكاء الاصطناعي في الولاية

تام شمس - الجمعة 5 يناير 2024 03:50 مساءً - قدَّم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، ستيف باديلا، مشروعي قانون لإنشاء "إطار آمن وأخلاقي" لمقدِّمي خدمات الذكاء الاصطناعي الذين يعملون مع الولاية، حيث جرى تقديم مشروعي القانونين في 3 يناير، بالرغم من عدم نشر وثائق كاملة.

يطلب مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 892 من وزارة التكنولوجيا وضع معايير السلامة والخصوصية وعدم التمييز لخدمات الذكاء الاصطناعي، حيث ستصبح هذه المعايير إلزامية لكل شركة ذكاء اصطناعي تتعاقد مع مؤسسات الدولة اعتباراً من 1 أغسطس 2025.

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يتطلَّب مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 893 من وكالة العمليات الحكومية (GovOps) ومكتب الحاكم للأعمال والتنمية الاقتصادية (Go-Biz) ووزارة التكنولوجيا إنشاء مركز بحوث الذكاء الاصطناعي. فبالتعاون مع الجامعات المحلية، يجب أن يعزز هذا المركزُ البحثَ والتطويرَ والنشرَ والتطبيقَ لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام.

وبدوره أعاد السناتور باديلا التأكيدَ على النفوذ الاقتصادي الفريد لكاليفورنيا على الشركات التكنولوجية التي تستخدمها الولاية لاقتراح لوائح صارمة للسوق.

"نحن فخورون بتراث كاليفورنيا كمركز للرؤية التكنولوجية وإنفاذ المعايير الأخلاقية والآمنة [...] لكن لا يمكننا السَّماح لبعض الاحتكارات بالسيطرة على مستقبل الذكاء الاصطناعي. هذا منفعة عامة يجب أن تفيد الجميع في مجتمعنا، ويجب أن نُجري استثمارات عامة لمنع عدد قليل من المليارديرات من السيطرة على مستقبلنا".

إلى جانب ذلك، فإنَّ مشروعي قانون مجلس الشيوخ 892 و893 ليسا أوَّل مبادرتين لتنظيم الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا يُكشف عنهما في الأشهر الأخيرة. ففي سبتمبر، قدَّم آش كالرا، عضو مجلس ولاية كاليفورنيا، مشروعَ قانون لحماية الفنانين والممثلين والفنانين الترفيهيين من الذكاء الاصطناعي عبر تفويض عقود العمل لتشمل الموافقة المستنيرة فيما يرتبط بالنُّسخ الرقمية.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره