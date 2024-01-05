بيتوايز: 39٪ فقط من المستشارين الماليين يستبشرون بالموافقة على صندوق التداول الفوري للبيتكوين في عام 2024

تام شمس - الجمعة 5 يناير 2024 03:50 مساءً - في حين أنَّ العديد من حاملي العملات المشفرة ينتظرون بفارغ الصبر الموافقةَ على صندوق الاستثمارات المتداول في البورصة (ETF) للتداول الفوري للبيتكوين (BTC) في الولايات المتحدة، يبدو أنَّ مجموعةً واحدة من الخبراء الماليين متشائمةٌ بشأن هذا الاحتمال. فوفقاً لاستطلاعٍ أجرته شركة ’بيتوايز‘ (Bitwise) المُصدرة لصناديق الاستثمارات المتداولة، نُشر في 4 يناير، يعتقد 39٪ فقط من المستشارين الماليين المقيمين في الولايات المتحدة أنَّ الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول في البورصة للتداول الفوري للبيتكوين ستأتي هذا العام.

طرح الاستطلاع على المستشارين الماليين في جميع أنحاء البلاد أسئلة متعدِّدة، مع مشاركين من مستشاري الاستثمار المسجَّلين (RIAs) والمخطِّطين الماليين والمستثمرين المؤسَّسيين وممثِّلي شركات الاتصالات. وعندما طُلب من المشاركين تحديدُ مدَّة زمنية يتوقَّعون فيها الموافقةَ على صندوق التداول الفوري للبيتكوين، أجاب 39٪ فقط بأنَّ ذلك سيحدث في عام "2024". علماً بأنَّ هذا يتناقض مع وجهة نظر بعض الخبراء الذين يتوقَّعون الموافقة على صناديق الاستثمارات المتداولة بحلول 10 يناير.

بالرغم من هذا التشاؤم، يتوقَّع معظمُ المستشارين الذين شملهم الاستطلاع الموافقةَ على صندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين في نهاية المطاف. فقد ذكر 22٪ أنَّ الموافقة ستأتي في عام 2025، في حين أجاب 24٪ أنَّها ستأتي "بعد عام 2025". فيما ذكر 2٪ آخرون أنَّ الموافقة ستأتي في عام 2023، بالرغم من أنَّ هذا التنبؤ لم يتحقَّق. عند إضافة هذه الأجوبة معاً، يشير هذا إلى أنَّ 87٪ يعتقدون أنَّ صناديق الاستثمارات المتداولة ستحصل على الموافقة في نهاية المطاف. ومن جهة أخرى، أجاب 12٪ بـ "لا" عند طرح هذا السؤال.

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كما أشار الاستطلاع إلى أنَّ العديد من المستشارين حريصون على رؤية الموافقة على صناديق الاستثمارات المتداولة، حتى لو كانوا لا يعتقدون أنَّ ذلك سيحدث قريباً. فيما قال بعض المشاركين إنَّهم يريدون شراء البيتكوين لأنفسهم أو لعملائهم للمرة الأولى. وعندما سُئل هؤلاء المستشارون المعيَّنون عمَّا إذا كانوا يفضِّلون الشراءَ قبل الموافقة على صناديق الاستثمارات المتداولة أو بعدها، أجاب 88٪ منهم "بعد الموافقة على صناديق الاستثمارات المتداولة للتداول الفوري للبيتكوين في الولايات المتحدة".

لقد كافح مُصدرو صناديق الاستثمارات المتداولة لسنواتٍ للحصول على الموافقة على صناديق التداول الفوري للبيتكوين من قِبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ولكن في يونيو 2023، استأنفت ’غراي سكيل‘ (Grayscale) قرار رفض الوكالة لاقتراحها بشأن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للتداول الفوري للبيتكوين. مع العلم بأنَّ ’غراي سكيل‘ فازت باستئنافها في أغسطس، ما أجبرَ هيئةَ الأوراق المالية والبورصات على إعادة النظر في الطلب. منذ ذلك الحين، جادل عددٌ متزايد من الخبراء بأنَّ صناديق الاستثمارات المتداولة ستحصل على الموافقة قريباً. كما تجدر الإشارة إلى أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات لديها موعدٌ نهائي في 10 يناير للموافقة على صندوق (ARK 21 Shares spot Bitcoin ETF) أو رفضه، في حين أنَّ المواعيد النهائية لبعض الصناديق الأخرى تأتي في مارس.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره