متداولو العملات المشفرة يراهنون بمبلغ 1.5 مليون دولار على نتائج الموافقة على صناديق التداول الفوري للبيتكوين

تام شمس - الجمعة 5 يناير 2024 03:50 مساءً - بينما ينتظر مجتمع العملات المشفرة بفارغ الصبر قرارَ هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن طلبات صناديق الاستثمارات المتداولة في البورصة (ETF) للتداول الفوري للبيتكوين، يستخدم بعضُ المتداولين وقتَ التشويق هذا للمراهنة على ما إذا كانت الصناديق ستحصل على الموافقة بحلول 15 يناير.

في موقع ’بولي ماركت‘ (Polymarket) للمراهنة القائم على شبكة ’بوليغون‘ (Polygon)، وضع المتداولون رهاناتهم بـ "نعم" أو "لا" على ما إذا كانت طلبات صناديق الاستثمارات المتداولة للبيتكوين ستحصل على الموافقة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، وُضع نحو 1.5 مليون دولار من الرهانات، مع شراء معظم المتداولين لأسهم "نعم".

أفضل حاملي الرهانات بنعم ولا. المصدر: Polymarket

تتقلَّب قيمة السهم، والتي تمثل احتمالات ما إذا كانت النتيجة ستكون "نعم" أو "لا"، بشكل مشابه لسوق العملات المشفرة. في الوقت الحالي، تبلغ تكلفة سهم "نعم" 0.79 دولاراً، في حين تبلغ قيمة سهم "لا" 0.21 دولاراً. علماً بأنَّ أحد كبار حاملي الأسهم، والذي يحمل الاسم المستعار ’كيوي‘ (Kiwi)، يمتلك ما قيمته نحو 421,000 من أسهم "نعم". من ناحيةٍ أخرى، فإنَّ المالك الأعلى لأسهم "لا" يحتفظ فقط بما قيمته نحو 15,000 دولار من أسهم "لا".

وفقاً لموقع (Polymarket)، سيقرِّر السوق نتيجة "نعم" إذا حصل أيُّ صندوق للتداول الفوري للبيتكوين على موافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات بحلول 15 يناير 2024، 11:59:59 مساءً بالتوقيت الشرقي. وإلا، فإنَّ السوق سيقرر نتيجة "لا"؛ أي أنَّ حاملي أيٍّ من الرهانين سيرون أرباحَهم أو خسائرهم بحلول الموعد النهائي المحدَّد.

كما يقول الموقع إنَّ مصدرَ النتيجة الأساسي للسوق سيكون المعلومات المتاحة من هيئة الأوراق المالية والبورصات. ومع ذلك، أضافوا أنَّه يمكن أيضاً استخدامُ الإجماع على التقارير الموثوقة لنتيجة السوق.

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في الوقت نفسه، انتقد بعض مستخدمي ’ريديت‘ هذا الرهان، في حين أبدع آخرون في نكاتهم. ففي موقع ريديت للعملات المشفرة، قال أحدُ المستخدمين إنَّ الرهان "غبي"، ووصفه بأنَّه "رهانٌ بالدولارات للفوز بالدايمات". من ناحية أخرى، كتب أحدُ أعضاء المجتمع أنَّه على وشك خسارة مدخرات كليَّة ابنه، في حين اعتذر آخر إلى "أحفاده في مجال العملات المشفرة" عمَّا كان على وشك فعله.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره