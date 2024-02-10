المدعية العامة في نيويورك تكشف عن توسع الضرر من القضية المرفوعة ضد شركة الكريبتو DCG

في تطورات تحقيق مستمر، أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك “ليتيتيا جيمس” أنه تم الكشف عن تضرر عدد أكبر من المستثمرين جراء الاحتيال، مما أدى إلى خسائر إضافية تقدر بملياري دولار.

هذا التحديث يجعل الدعوى القضائية تشمل برنامج إقراض العملات المشفرة المعروف باسم Gemini Earn.

صرحت “جيمس” بأنه وبينما كان التركيز الأولي للدعوى على الخسائر التي لحقت بمستثمري التجزئة المشاركين في برنامج Gemini Earn، إلا أن الشكاوى الإضافية كشفت عن أن الاحتيال طال أيضا مستثمرين آخرين ساهموا بأموالهم مباشرة في شركات تابعة لمجموعة DCG.

في أكتوبر، قامت المدعية العامة برفع دعوى ضد Gemini وGenesis والشركة الأم DCG بخصوص برنامج إقراض العملات المشفرة، مشيرة إلى أن الكيانات الثلاثة قد أساءت إلى أكثر من 29 ألف شخص من سكان نيويورك بمبلغ يتجاوز المليار دولار.

وزعمت “جيمس أن شركتي DCG وGenesis قد “أخفتا خسائر تقدر بـ 1.1 مليار دولار عبر حملة من البيانات المضللة والتجاهل العمدي والتستر.

مع الشكوى المعدلة الجديدة، تم العثور على أن الشركات قد خدعت أكثر من 230 ألف مستثمر بأكثر من 3 مليار دولار.

أفادت “جيمس” في تصريح لها:

بعد شهور من الوعود الزائفة، كشفنا النقاب عن أن DCG قد قدمت معلومات كاذبة للمستثمرين وخدعتهم بمليارات الدولارات.

وأضافت:

حجم الاحتيال والتضليل كان كبيرا لدرجة أن العديد من الأشخاص الآخرين تقدموا للإبلاغ عن أضرار مماثلة.

من جانبها، انتقدت DCG هذه الاتهامات عبر متحدث باسمها، مؤكدة على أن الشكوى لا أساس لها وتعيد طرح الادعاءات السابقة بهدف جذب الانتباه الإعلامي.

وشدد المتحدث على أن DCG ستدافع بقوة عن نفسها وستثبت براءتها، مؤكدة على النزاهة والشفافية في تعاملات الشركة.

الجدير بالذكر أن “Genesis Global Holdco، التي طلبت الحماية من الإفلاس في يناير 2022، أعلنت عن توصلها إلى تسوية مع المدعية العامة في نيويورك NYAG بخصوص الدعوى القضائية.

وتم التصريح بأنه بعد مفاوضات مكثفة، توصل الطرفان إلى اتفاق ينتظر موافقة القاضي.

بالإضافة إلى ذلك، قامت “Genesis Global Holdco” مؤخرا بتسوية دعوى مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، موافقة على دفع 21 مليون دولار.

هذه الدعاوى والتسويات تسلط الضوء على التحديات القانونية والتنظيمية المتزايدة في قطاع العملات الرقمية.

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