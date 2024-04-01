سعر البيتكوين يتراجع عن مستوى 70 ألف دولار وعملة البيتكوين كاش تخطف الأضواء

تذبذب سعر البيتكوين في نهاية الأسبوع ولم يقوى على الحفاظ على المستوى النفسي البالغ 70 ألف دولار وتراجع دون ذلك.

حيث يتداول في وقت نشر هذه المقالة عند مستوى 69 ألف دولار.

فبعد أن صعد السعر يوم أمس لمستوى يفوق 71 ألف دولار عادت العملة أدراجها وانخفضت لما دون مستوى 70 ألف دولار.

تراجع سعر البيتكوين أثر على العملات الرقمية البديلة وخاصة العملات الرقمية العشرة الأولى من حيث القيمة السوقية، إذ وفور تراجع سعر البيتكوين تراجع سعر عملة الايثيريوم وعملة بينانس وفقدت هذه الأخيرة المستوى النفسي المهم البالغ 600 دولار.

أما بالنسبة لعملة سولانا فلم تقوى على اختراق مستوى 200 دولار.

من بين جميع هذه الحركات السعرية للعملات الرقمية البديلة تبرز عملة البيتكوين كاش في صدارة العملات العشرين الأولى حيث تألقت العملة وارتفعت بنسبة 40% في آخر 7 أيام وبنسبة 12% في 24 ساعة الأخيرة.

ويأتي ارتفاعها نتيجة الإعلان عن ترقية تقنية مهمة في الشبكة وكذلك تزامنا مع انقسام مكافأة تعدين البيتكوين كاش.

بشكل عام تراجعت القيمة الإجمالية لسوق الكريبتو لما دون 2.8 تريليون دولار.

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