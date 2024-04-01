مؤسس الايثيريوم يكشف عن الخطوة الرئيسية التالية في تطوير شبكة الايثيريوم

كشف “فيتاليك بوتيرين” مؤسس الايثيريوم عن المرحلة المهمة التالية في تطوير شبكة الإيثيريوم (ETH).

أطلق مؤسس الايثيريوم على هذه المرحلة من التطوير إسم “التطهير”.

ويعني ذلك تطهير الشبكة من المهام والأمور الغير مهمة.

التحسين والترقية أشار إليها مؤسس الايثيريوم في مقالة حديثة له.

تناول أيضا أبرز التحديثات الأمنية وتبسيط بروتوكول الايثيريوم أكثر وتحدث أيضا عن ترقية EIP-6780 المدمج في ترقية Dencun.

أوضح “بوتيرين” أن المسعي هو تفكيك البنية التحتية للايثيريوم وتخفيف الأعباء الفنية والقضاء على التكرار، وتقليل حمل الموارد وتحصين البروتوكولات الأمنية لتعزيز كفاءة ومرونة الايثيريوم.

بشكل عام وبعيد عن التعقيدات التقنية فإن الهدف التالي من ترقية الايثيريوم هو التبسيط وتعزيز الأمان وتحسين قابلية التوسع واللامركزية وجميعها يهدف إلى ترسيخ مكانة الايثيريوم كمنصة رائدة في مجال البلوكشين وقادرة على دعم المزيد من الابتكارات الخاصة بالتطبيقات اللامركزية.

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