Kraken تجتمع مع فريق الكريبتو في هيئة الأوراق المالية الأمريكية لمناقشة "ترميز الأصول"

تام شمس - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 03:34 مساءً - عقدت منصة تداول العملات المشفرة Kraken اجتماعًا يوم الاثنين مع فريق الكريبتو التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لمناقشة ترميز الأصول التقليدية ونظام تداول قائم على الرموز.

وجاء في مذكرة مرفوعة يوم الاثنين أن موظفي الهيئة اجتمعوا مع أربعة ممثلين من شركتي Payward, Inc. وKraken Securities LLC، بالإضافة إلى اثنين من مكتب المحاماة Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP.

كان جدول الأعمال يتضمن مناقشة نظام التداول القائم على التوكنز، والإطار التنظيمي والمتطلبات القانونية لتشغيل النظام، إضافة إلى الفوائد المحتملة لعملية الترميز.

وجاء في مذكرة الهيئة أن الاجتماع مع Kraken عُقد يوم الاثنين. المصدر: SEC

دعوات لتشديد الرقابة على الأسهم المرمّزة

يأتي اجتماع Kraken مع الهيئة في وقت حثّت فيه جمعيات صناعة البورصات التقليدية والجهات التنظيمية العالمية الـ SEC على تبني نهج أكثر صرامة تجاه الأسهم المرمّزة.

وقد جادلت هذه الجمعيات بأن هناك افتقارًا لإجراءات حماية المستثمرين الموجودة في الأسواق التقليدية.

وعادة ما تكون الأسهم المرمّزة غير خاضعة لقيود الأسواق التقليدية، ويمكن تداولها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتعد Kraken وRobinhood من أبرز المنصات التي تقدم هذه الخدمة.

وكانت Kraken قد أعلنت في 22 مايو عن خدمة الأسهم المرمّزة الخاصة بها، والتي تتيح للمستثمرين غير الأمريكيين شراء الأسهم الأمريكية على مدار الساعة. بينما بدأت Robinhood في 30 يونيو تقديم أسهم أمريكية مرمّزة لمستخدميها في الاتحاد الأوروبي.

وفي يوم الأربعاء، أعلنت Kraken أنها وسّعت عرضها لمنتجات الأسهم المرمّزة ليشمل شبكة Tron.

الأسهم المرمّزة لا تزال في مراحلها الأولى

لا تزال سوق الأسهم المرمّزة في مرحلة ناشئة. إذ يبلغ إجمالي قيمة الأسهم المرمّزة المتداولة حاليًا 360 مليون دولار، منخفضة بنسبة 11% خلال الثلاثين يومًا الماضية، وفق بيانات RWA.xyz.

ويمثل ذلك نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1.35% من إجمالي الأصول الواقعية المرمّزة على البلوكتشين، والتي تبلغ قيمتها نحو 26.5 مليار دولار.

ووفقًا لتقرير بحثي صادر عن Binance، تمثل الأسهم المرمّزة فرصة تريليونية؛ إذ إن ترميز 1% فقط من سوق الأسهم العالمية قد يدفع القطاع لتجاوز قيمة سوقية قدرها 1.3 تريليون دولار.

وكشف استطلاع للرأي أجرته Kraken الأسبوع الماضي أن 65% من بين 1,000 مستثمر أمريكي ممن يستثمرون في كل من الأسهم والكريبتو يتوقعون أن تتفوق العملات المشفرة على الأسهم خلال العقد المقبل.

وفي يوليو، قال مارك غرينبرغ، الرئيس العالمي لوحدة أعمال المستهلكين في Kraken، لموقع Cointelegraph إن الأسهم المرمّزة يجب أن توفر مستويات جديدة من إمكانية الوصول، والبرمجة، والانتشار العالمي، بدلاً من مجرد استنساخ النظام التقليدي لوول ستريت على البلوكتشين.