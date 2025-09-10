محللون: مخاوف متداولي الكريبتو الحالية لن تدوم طويلاً

تام شمس - الأربعاء 10 سبتمبر 2025 10:41 صباحاً - قالت منصة التحليلات على السلسلة Santiment إن متداولي العملات المشفرة انتقلوا مؤخراً إلى حالة من التشاؤم الأعمق، يطغى عليها الخوف والشك وعدم اليقين (FUD)، لكن محللين يرون أن هذه الحالة على الأرجح مؤقتة.

وأوضحت Santiment في منشور على منصة X يوم الثلاثاء أن تراجع سعر البيتكوين (BTC) وتعرض العملات البديلة لفترة تصحيح جعلا المتداولين يتحدثون بشكل متزايد عن البيع، وهبوط السوق أكثر، أو الدخول في سوق هابطة.

وأضافت أن الأسواق غالباً ما "تتحرك عكس توقعات الجماهير"، وأن "الأسبوعين الأخيرين من موجة الخوف والشك يمثلان إشارة مشجعة على أن التصحيح الكبير الذي يخشاه البعض لن يحدث فعلياً".

وبحسب Santiment، انخفضت معنويات سوق الكريبتو يوم الأحد إلى مستوى الخوف، مع ظهور مؤشرات على أن المستثمرين تراجعوا مؤقتاً خطوة إلى الوراء.

خفض أسعار الفائدة الأميركية عامل محفّز رئيسي

قال محللون لـCointelegraph إن المشاعر السلبية من المرجح أن تتلاشى قريباً مع تعافي سعر البيتكوين واقتراب احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية.

تتوقع بعض المؤسسات المالية والمحللين أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل في عام 2025.

وأوضح باف هوندا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة الأسترالية Swyftx، أن الأنظار كلها تتجه الآن إلى اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن أي خفض سيكون بمثابة "المحفّز الرئيسي القادم للإيجابية".

وأضاف أن المخاوف بشأن أسواق السندات وبيانات الوظائف استحوذت على اهتمام السوق، وأن ما يحدث حالياً هو مجرد "تصحيح صحي" بعد فترة من التفاؤل المفرط.

وقال هوندا:

"لدينا نموذج لمؤشر النشوة يُظهر بوضوح أن القمة التاريخية الأخيرة للبيتكوين كانت نتاج سوق مفرط الحماسة".

وتابع:

"الأداء المتداول على مدى 30 يوماً للبيتكوين سلبي، ما يشير إلى أننا مررنا بالفعل بتصحيح أخرج العديد من الأيدي الضعيفة منذ أن بلغنا قمة 124,000 دولار".

اختراق 117 ألف دولار قد يعيد التفاؤل

ظل مؤشر الخوف والطمع في الكريبتو (Crypto Fear & Greed Index) في منطقة "الحياد" منذ يوم الاثنين بعد أن كان لعدة أيام في "الخوف"، علماً أنه سجل في الشهر الماضي متوسط تقييم "الطمع".

عاد مؤشر الخوف والطمع في الكريبتو إلى منطقة الحياد يوم الاثنين. المصدر: alternative.me

وقال تشارلي شيري، رئيس الشؤون المالية في منصة تداول الكريبتو BTC Markets، إن معنويات المتداولين غالباً ما تتأرجح نحو أقصى الحدود في كلا الاتجاهين، وإن الميل المفرط نحو الهبوط قد يكون مؤشراً على نهاية هذا الاتجاه وليس بدايته.

وأضاف:

"إذا استعاد البيتكوين مستوى 117,000 دولار، أعتقد أن المعنويات ستنقلب سريعاً نحو الإيجابية؛ وقد رأينا بالفعل بوادر ذلك مع ارتداد البيتكوين الأخير إلى مستوياته الحالية".

وتابع:

"لقد اخترق البيتكوين حاجز 100,000 دولار، والآن هناك تساؤل: ما الخطوة التالية؟ 200,000 دولار هو الهدف الكبير القادم على الأطر الزمنية الطويلة، لكن يبدو بعيداً زمنياً وسعرياً، ما يزيد من حالة عدم اليقين على المدى القصير".

وأشار شيري إلى أن أحد العوامل التي قد تعيد المعنويات إلى الإيجابية هو سباق الشركات على بناء خزائن كريبتو. ففي أحدث الأمثلة، أعلنت شركة Forward Industries للتصميم والتصنيع يوم الاثنين أنها حصلت على 1.65 مليار دولار نقداً وعملات مستقرة لإطلاق استراتيجية خزانة كريبتو تركز على سولانا (SOL).

وقال شيري:

"هناك إمكانية لتحقيق مكاسب من تجارة خزائن سولانا، لكن ربما تكون العوائد أقل مما رأيناه مع الإيثر؛ ومع ذلك، يظل هذا توجهاً جديراً بالمراقبة وقد يقلب المعنويات إلى الإيجابية".

حذر أكبر في سبتمبر

من جانبه، قال سي كي تشنغ، الشريك المؤسس ورئيس الاستثمار في ZX Squared Capital، إن شهر سبتمبر يُعد تاريخياً "الأسوأ من حيث عوائد الأسهم، لذلك يميل الناس بشكل طبيعي إلى المزيد من الحذر".

ومع ذلك، يرى أن التشاؤم الحالي بين المتداولين مؤقت، وأن تغييره سيعتمد على عوامل مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI)، إضافة إلى مدى تأثير الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي السابق، أعلن ترامب عن رسوم جمركية على مجموعة من الدول، ما ضغط على أسعار الكريبتو وأدى إلى خسائر إضافية عند تنفيذها.