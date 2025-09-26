Archetype تغلق صندوق كريبتو مبكر بقيمة 100 مليون دولار

تام شمس - الجمعة 26 سبتمبر 2025 09:37 صباحاً - شركة رأس المال المغامر المتخصصة في الكريبتو Archetype أعلنت أنها أغلقت التزامات رأسمالية تزيد عن 100 مليون دولار لصندوقها الثالث المبكر، Archetype III.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، الثلاثاء، أن الصندوق الجديد مدعوم من مستثمرين مؤسسيين، من بينهم صناديق تقاعد، وأوقاف أكاديمية، وصناديق صناديق، وصناديق ثروة سيادية، إضافة إلى مكاتب عائلية.

تستثمر صناديق Archetype في شركات كريبتو مثل Monad وPrivy وFarcaster وRelay وRitual، مع تركيزها على الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة التي تبني بنية تحتية على السلسلة، وحلول التمويل اللامركزي (DeFi)، وتطبيقات البلوكشين الناشئة.

وسيتم توجيه رأس المال نحو مشاريع تعمل على العملات المستقرة، وحلول الدفع، والشبكات الاجتماعية على السلسلة، وشبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN)، والتطبيقات المحمولة المبنية على أنظمة الكريبتو، إضافة إلى مشاريع الكريبتو المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال أش إيغن، المؤسس والشريك العام في Archetype:

"البلوكشين باتت تتحول إلى سكك التجارة العالمية، ولحظة الكريبتو المماثلة لـChatGPT ستنبثق من بنية تحتية على السلسلة عالية الأداء، ومن فئة جديدة قوية من أدوات المبدعين."

المستثمرون يتجهون إلى النماذج المجربة

شهدت استثمارات رأس المال المغامر في الكريبتو نتائج متباينة. ففي مايو، انخفض نشاط رأس المال المغامر في الكريبتو إلى أدنى عدد صفقات خلال أكثر من أربع سنوات، مع إغلاق 62 جولة فقط، رغم أن قيمتها الإجمالية تجاوزت 909 ملايين دولار.

ويعكس ذلك انتقائية أكبر في السوق، إذ تتجه الشركات بعيدًا عن رهانات ما قبل التأسيس وحُمّى الميم كوين التي ميزت دورة الصعود في 2021، نحو مشاريع ذات نماذج أعمال مثبتة وإيرادات متوقعة.

كما أفاد Cointelegraph في يوليو، فقد ارتفع الاهتمام بالمشاريع المبنية على البيتكوين، حيث جمع قطاع التمويل اللامركزي على البيتكوين الناشئ 175 مليون دولار عبر 32 صفقة في النصف الأول من 2025.

في الوقت نفسه، وُجّهت استثمارات كبيرة نحو البنية التحتية للترميز والعملات المستقرة. شملت الصفقات 28 مليون دولار لشركة Stable، وهي بلوكشين مخصصة لـTether لتوسيع مدفوعات USDt، و22 مليون دولار لشركة Spiko، وهي شركة فرنسية ناشئة تقدم صناديق سوق المال المرمّزة.

كما استثمرت Inveniam Capital، المزود للبنية التحتية اللامركزية للبيانات، 20 مليون دولار في بلوكشين Mantra من الطبقة الأولى لدعم إدخال الأصول المؤسسية الواقعية (RWAs) إلى الشبكة.

المصدر: CryptoRank

بلغ إجمالي استثمارات رأس المال المغامر في الكريبتو 10.03 مليارات دولار في الربع الثاني من 2025، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من 2022 عندما وصل إلى 16.64 مليار دولار.