غياب رد فعل من سوق العملات المشفرة عقب إغلاق الحكومة الأمريكية

أُغلقت الحكومة الأمريكية عقب فشل تمرير تشريع تمويلي في الكونغرس، مما أدى إلى تعليق العديد من الخدمات الفيدرالية وتسريح الموظفين غير الأساسيين، في حين ستبقى الخدمات الحيوية قيد التشغيل.

رغم هذا التطور، لم يظهر سوق العملات المشفرة تقلبات كبيرة، إذ حافظت القيمة السوقية الإجمالية على مستوى 4 تريليون دولار التي استعيدت مؤخرا.

سجلت البيتكوين أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 116,000 دولار صبيحة اليوم الاربعاء، بينما تراجع السعر بشكل طفيف بعد ذلك.

أما الايثيريوم، فعاد سعر العملة إلى مستوى 4200 دولار قبل أن ينخفض إلى نحو 4140 دولار خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء في آسيا.

وسجلت معظم العملات البديلة تحركات محدودة وتعافي طفيف من الخسائر الماضية، وهو ما يُعد طبيعي في مثل هذه الظروف.

في المقابل، شهد سوق الأسهم الآسيوية تباين في الأداء، حيث ركز المستثمرون على المستجدات المحلية دون تأثر كبير بالوضع السياسي في الولايات المتحدة.

خلفية الإغلاق الحكومي

حدث الإغلاق بعد فشل محاولات تمويل متبادلة بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ، حيث دخلت الحكومة في حالة شلل إداري مع انتهاء الصلاحية القانونية للتمويل عند منتصف الليل.

وقد تبادل الطرفان الاتهامات؛ فاتهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، “تشاك شومر”، الجمهوريين بعدم الرغبة في التفاوض، بينما ألقى السيناتور “جيه دي فانس” باللوم على الديمقراطيين لرفضهم تقديم تنازلات.

الإغلاق قد يعيق صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل تقارير التوظيف والتضخم، ما يزيد من ضبابية الرؤية أمام الاحتياطي الفيدرالي.

ويُعد هذا الإغلاق رقم 21 منذ عام 1977، وكان آخرها في أواخر عام 2018، واستمر حينها 35 يوم خلال مرحلة شتاء العملات المشفرة.

في المقابل، يُظهر عدم تأثر السوق الرقمي الحالي مؤشرات على تطور في نضجه، إذ تمر العملات المشفرة الآن بدورة صعودية تختلف عن الفترات السابقة من التراجع الحاد.

وأشار الباحث “هانت” إلى أن البيتكوين والعملات البديلة تُتداول كأصول ذات معامل بيتا مرتفع، ما يعني أن الاضطرابات مثل الإغلاق قد تؤثر عليها سلبا من حيث التقلبات، لكن إن أدى ذلك إلى توجه أكثر تيسيرا من قبل الاحتياطي الفيدرالي، فقد يعزز ذلك ثقة السوق لاحقا.

الذهب يرتفع والدولار يتراجع:

سجّل الذهب مستوى قياسي جديد عند 3870 دولار للأونصة، مدعوم بموقعه كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي، مع انخفاض مؤشر الدولار (DXY) إلى أدنى مستوى له في أسبوع، وخسارته نحو 12% منذ بداية العام، في ظل استمرار الضغوط على العملة الاحتياطية العالمية.

