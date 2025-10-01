باڤل دوروف: موّلت أسلوب حياتي من البيتكوين وليس من تيليغرام

تام شمس - الأربعاء 1 أكتوبر 2025 06:37 مساءً - قال باڤل دوروف، مؤسس تطبيق المراسلة تيليغرام والرئيس التنفيذي له، إنه استثمر في البيتكوين عندما كانت العملة في بداياتها، ومنذ ذلك الحين اعتمد على مقتنياته لتمويل أسلوب حياته.

وأوضح دوروف في بودكاست Lex Fridman يوم الثلاثاء:

"كنت مؤمنًا بالبيتكوين منذ بداياته تقريبًا. اشتريت أول بضعة آلاف من البيتكوين في عام 2013، ولم أكن أكترث كثيرًا."

أنه اشترى حينها عند "القمة المحلية" بسعر يقارب 700 دولار لكل بيتكوين، قائلًا:

"لقد وضعت بضعة ملايين هناك ببساطة."

وبينما سخر منه البعض عندما هبط السعر لاحقًا إلى أقل من 200 دولار في السوق الهابطة، قال لهم:

"لا يهمني. لن أبيع. أنا أؤمن بهذا الشيء. أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن يعمل بها المال. لا أحد يمكنه مصادرة البيتكوين منك، ولا أحد يمكنه فرض رقابة عليك لأسباب سياسية."

باڤل دوروف يتحدث عن البيتكوين مع ليكس فريدمان. المصدر: يوتيوب

البيتكوين يساعد دوروف على "البقاء صامدًا"

أوضح دوروف أنه استخدم استثماراته في البيتكوين لتمويل أسلوب حياته:

"يعتقد بعض الناس أنني قادر على استئجار أماكن فاخرة أو السفر بطائرات خاصة لأنني somehow أستخرج المال من تيليغرام. لكن كما قلت، تيليغرام عملية خاسرة بالنسبة لي شخصيًا. البيتكوين هو ما سمح لي بالبقاء صامدًا."

وتوقّع أن يصل البيتكوين إلى قيمة مليون دولار يومًا ما، مبررًا ذلك بأن الحكومات "تطبع النقود بلا حدود".

*"لا أحد يطبع البيتكوين"، أضاف دوروف، مشيرًا إلى أن العملة تتمتع بتضخم متوقع وسيتوقف إنتاجها عند حد معين. "البيتكوين باقٍ، أما العملات الورقية فمستقبلها غير مضمون."

دوروف عن TON

تحدث دوروف أيضًا عن مشروع Telegram Open Network المُرمز (TON) الذي طورته الشركة في 2018 و2019 لتوفير بلوكتشين متكامل لتطبيق تيليغرام.

وأوضح أن البيتكوين والإيثيريوم (ETH) "غير قابلين للتوسع بما يكفي لتحمّل الضغط الذي سيخلقه مئات الملايين من مستخدمينا".

وكان الابتكار الأساسي في TON هو القابلية للتوسع عبر shardchains. لكن رغم نجاح التطوير، لم تستطع تيليغرام إطلاقه بسبب القيود التنظيمية في الولايات المتحدة.

وأضاف أن المشروع، الذي أصبح الآن يعرف باسم The Open Network، مدمج بعمق في نظام تيليغرام البيئي، واكتسب زخمًا في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

"أعتقد أن TON أصبح أكبر أو ثاني أكبر بلوكتشين من حيث أحجام تداول الـNFT اليومية."

ووصلت العملة الأصلية للشبكة Toncoin المُرمزة (TON) إلى أعلى مستوى لها عند 8.25 دولار في منتصف 2024، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بأكثر من 67%.