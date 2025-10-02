سعر البيتكوين قد يشهد ارتفاع كبير نهاية نوفمبر اذا استمر ارتباطه بالذهب

في الساعات القليلة الماضية وصل سعر الذهب لأعلى مستوى له على الاطلاق.

يرى العديد من المحللين أن البيتكوين يستم بسمات مشابهة للذهب بل أصبح البيتكوين يحمل لقب الذهب الرقمي.

فهل سيلحق الذهب الرقمي بالذهب الحقيقي؟

وفقا للمحلل “تيد بيلوز” فإن البيتكوين يتحرك عادة بعد الذهب بفارق زمني يقارب 8 أسابيع.

ومع بلوغ الذهب مستوى 3900 دولار للأونصة، يُتوقع أن يتبع بيتكوين هذا الاتجاه الصاعد أواخر نوفمبر، رغم احتمال حدوث تصحيح قبلها.

بينما المستثمر “كريس بورنيسكي” يعتبر أن الوقت قد حان لتحرك البيتكوين، بينما أشار “لوك مارتن” إلى أن البداية القوية للذهب معروفة النتيجة.

بدوره، وصف “مايلز دويتشر” ارتفاع الذهب بأنه نقطة ارتكاز للبيتكوين، مع ارتفاع الأول بنسبة 47% منذ بداية العام، مقابل 27% فقط للبيتكوين.

يرى “تشارلي موريس” أن الذهب سيتراجع في وقت لاحق، مما قد يعزز من قوة البيتكوين، بينما أوضح جو كونسورتي أن العملة الرقمية تتبع الذهب بعد 100 إلى 150 يوم، خاصة في أوقات التيسير النقدي.

ارتفاع الذهب يعود إلى ضعف الدولار، وشراء البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية. ومع دخول الربع الرابع، تزداد التوقعات بأداء قوي لبيتكوين بدعم من العوامل الموسمية والزخم في السوق.

