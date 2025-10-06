تحليل: نمط صعودي كلاسيكي قد يدفع سعر الإيثيريوم نحو 12,000 دولار

وسط انتعاش البيتكوين وبلوغه ذروات وقمم جديدة مدفوعة باللجوء إلى الأصول الآمنة وتراجع الدولار، شهد سعر الإيثيريوم تعافي تدريجي، وارتفع ليقترب أكثر من قمته السابقة.

ورغم فشله مؤخرا في اختراق مستوى 4600 دولار، إلا أنه لا يزال ضمن نطاق ضيق عند 4500 دولار، ما يشير إلى احتمالية تحرك وشيك، بحسب بعض المحللين.

أشار المحلل المعروف “موستاش” إلى نمط فني يُعرف بـ”الإسفين الهابط المتسع” تشكّل على مدار عام ونصف، وهو نمط تقليدي يُعد إشارة صعودية قوية.

#Altcoins



One of the most important, if not the most important chart for $ETH.



Ethereum is going through this pattern like it's straight out of a textbook.



Target: around $12,000.



Can you imagine how Altcoins will skyrocket then?



You're all not bullish enough. pic.twitter.com/tzv8MrYeTd — 𝕄𝕠𝕦𝕤𝕥𝕒𝕔ⓗ𝕖 🧲 (@el_crypto_prof) October 5, 2025

وبناء عليه، يرى أن الإيثيريوم قد يتجه نحو مستوى 12,000 دولار في حال تحقق الاختراق الفني.

وفي حين يرى بعض المحللين مثل “مستر كريبتو” أن الهدف الأقرب هو 6800 دولار، وأن التوقعات المتفائلة تشمل موجة صعود قوية للعملات البديلة إذا تضاعف سعر الإيثيريوم في الأشهر المقبلة.

تشير التقارير أيضا إلى نشاط متزايد على الشبكة، حيث تجاوز عدد المعاملات اليومية حاجز 1.6 مليون، وهو الأعلى منذ أربع سنوات.

كما تواجه منصات التداول تحديات في تلبية الطلب مع تزايد عمليات السحب، ما يعزز فرضية وجود نقص في الإمدادات.

وصف المحلل “زين” الإيثيريوم بأنه واحدة من أفضل الصفقات المتاحة، مستشهدا بالتبني المؤسساتي واهتمام الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن السعر الحالي قد لا يعكس الإمكانات الحقيقية للعملة.

وبينما يتوقع البعض أن يتجاوز السعر حاجز 15,000 دولار إذا ما ارتبط بالمعروض النقدي العالمي (M2)، يرى آخرون، مثل “جالاكسي بي تي سي”، أن الاتجاه الصعودي قد يمتد حتى عام 2026.

على الجانب الآخر، لم تغب النبرة الهجومية من أنصار البيتكوين.

حيث اعتبر “سامسون مو” أن اهتمام المستثمرين الكوريين هو ما يُبقي الإيثيريوم عند مستوياته الحالية، في تصريحات وُصفت بأنها تندرج ضمن الخطاب القبلي المعتاد في السوق.

رغم ذلك، استمر بعض المحللين، مثل “توم لي”، في الدفاع بهدوء عن النظرة الصعودية للإيثيريوم، متمسكين بتوقعات طويلة الأجل تُشير إلى أهداف رقمية مكونة من خمس خانات.

اقرأ أيضا:

الذهب على وشك تجاوز 4000 دولار للأونصة

سعر البيتكوين يستقر عند 124 ألف دولار وعملة بينانس تحقق رقم قياسي جديد

