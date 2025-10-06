هل سعر الريبل (XRP) على وشك الارتفاع إلى رقم قياسي جديد؟

يتداول سعر الريبل (XRP) حاليا بالقرب من مستوى 3 دولار، مبتعدا بنحو 18% عن أعلى مستوى تاريخي له عند 3.65 دولار.

وبعد وصوله مؤخرا إلى 3.07 دولار، واجه مقاومة قوية أدت إلى تراجع طفيف، بينما استقر السعر لاحقا عند حدود 3.00 دولار.

وقد سجّل سعر XRP مكاسب أسبوعية بنسبة 5% رغم التراجع القصير الأجل.

تتمركز المقاومة الحالية عند مستوى 3.07 دولار، وهو ما شكّل منطقة بيع نشطة مؤخرا.

ومن المتوقع أن يؤدي تجاوز هذا الحاجز إلى فتح المجال نحو 3.13 ثم 3.15 دولار، ووفقا للمحلل “CRYPTOWZRD”، الذي أشار إلى استمرار التركيز حاليا على تحركات المدى القصير.

XRP Daily Technical Outlook:$XRP closed with a gravestone doji. However, XRPBTC should be pushing up soon, which will help XRP to become more bullish. Moving above the $3.0100 resistance in the intraday chart will trigger a long 😈 pic.twitter.com/2WKAgxByPu — CRYPTOWZRD (@cryptoWZRD_) October 6, 2025

من الناحية الفنية، يُظهر XRP نمط متكرر يتألف من أربع مراحل:

صعود قوي، تصحيح طويل، فترة تجميع، ثم اختراق محتمل.

ويبدو أن السعر حاليا في المرحلة الأخيرة، وهي ما سبق أن مهدت لصعود تاريخي في عام 2017.

ويقدّر المحللون أنه في حال تجاوز السعر مستوى 3.30 دولار، فقد يدفع الزخم XRP نحو مستويات تمتد حتى 22 دولار، بناء على مؤشرات “فيبوناتشي”.

على زوج XRP/BTC، يتحرك السعر داخل مثلث متماثل تشكل منذ عام 2018.

ومع اقتراب السعر من الحد العلوي لهذا النمط، فإن أي اختراق قد يمنح XRP الأفضلية على البيتكوين، كما حدث في دورات سابقة.

رغم التوقعات الإيجابية، فإن بيانات التداول الأخيرة تثير بعض التساؤلات.

حيث تم تحويل أكثر من 320 مليون XRP – بقيمة تقارب 950 مليون دولار – إلى منصات التداول خلال فترة قصيرة.

وارتفعت أرصدة XRP على هذه المنصات من 3.45 مليار إلى 3.85 مليار.

ومع بقاء السعر مستقر رغم هذه التدفقات، فإن السوق إما استوعب العرض الإضافي، أو أن تلك الكميات لم تُباع بعد، مما يترك الباب مفتوح لاحتمالات متعددة على المدى القريب.

