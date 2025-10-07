مستثمر ناشط يدفع نحو إصلاح شامل لاقتصاد توكن Polygon وسط تراجع حاد في سعر POL

تام شمس - الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 01:38 مساءً - يكتسب اقتراح جديد لإصلاح اقتصاد توكن مشروع بوليغون (Polygon) زخمًا متزايدًا على منتدى الحوكمة الخاص بالمشروع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع تصاعد سخط المستثمرين بسبب الأداء الضعيف لتوكن POL مقارنةً ببقية سوق العملات المشفرة.

الاقتراح، الذي قدّمه المستثمر الناشط Venturefounder، يدعو إلى تغييرات جذرية في نموذج عرض توكن POL، تشمل إلغاء معدل التضخم السنوي البالغ 2% واستبداله ببرنامج إعادة شراء أو حرق للتوكنات ممول من الخزانة، بهدف تقليل الضغط البيعي المستمر.

وجاء في نص الاقتراح:

"تهدف هذه التغييرات إلى مواءمة ديناميكيات العرض لتوكن POL مع واقعه التكنولوجي والاستراتيجي الحالي، وتعزيز ثقة المستثمرين، ومنع المزيد من انخفاض القيمة أو ركود الشبكة."

وبموجب النموذج الحالي، يؤدي معدل التضخم السنوي البالغ 2% إلى إضافة نحو 200 مليون توكن POL جديد إلى السوق كل عام — وهو ما يرى الكاتب أنه يتسبب في ضغط هبوطي دائم على السعر.

ويقترح الانتقال إلى هدف تضخم صفري لتثبيت العرض، أو اتباع جدول تنازلي تدريجي بتخفيض التضخم بمقدار 0.5% كل ربع سنة حتى يصل إلى الصفر.

واستشهد Venturefounder بنماذج ناجحة مثل BNB وAvalanche المُرمز (AVAX) وEther المُرمز (ETH) التي استفادت من نماذج عرض انكماشية أو ثابتة، مؤكدًا أن تبنّي نهج مماثل قد يعزز من قيمة توكن POL على المدى الطويل.

الاقتراح يأتي بعد نشر بيان مطول من Venturefounder على منصة X، حقق أكثر من 25,000 مشاهدة، وصف فيه تراجع سعر POL بنسبة 46% خلال العام الماضي وتداوله حاليًا أقل من مستويات السوق الهابطة لعام 2022 بأنه "أمر غير مقبول" في ظل سوق صاعدة بقيادة البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH).

“هذه الأعذار غير صالحة على الإطلاق. ليست هناك مشكلة في السوق المشكلة الحقيقية هي في POL، ووضعه سيئ للغاية”، كتب Venturefounder.

كما انتقد البيان سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية لفريق Polygon منذ عام 2022، داعيًا إلى مزيد من الشفافية وتسريع تطوير مشاريع البنية التحتية مثل AggLayer.

الاقتراح حظي بتفاعل إيجابي من داخل النظام البيئي لـ Polygon، حيث شارك المؤسس المشارك بريندان فارمر في النقاش، بينما أقرّ المدير التنفيذي لشركة Polygon Labs مارك بوارون بالاقتراح عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الأداء السعري الضعيف لتوكن POL. المصدر: Cointelegraph

Polygon تواجه تحديات في الثقة مع تصاعد المنافسة

رغم أن بوليغون كانت في السابق من أبرز حلول التوسع لشبكة الإيثريوم بفضل ابتكاراتها التقنية مثل zkEVM وإطار AggLayer فإن ثقة المستثمرين تراجعت مع تصاعد المنافسة من حلول الطبقة الثانية الجديدة مثل Arbitrum وOptimism وBase.

في عام 2024، بدأت بوليغون الانتقال من التوكن الأصلي MATIC إلى POL كجزء من إصلاح شامل للحوكمة والاقتصاد الرمزي، بهدف تعزيز مشاركة المجتمع وتأمين الشبكة. وقد أدخل هذا الانتقال جدول انبعاثات سنوي بنسبة 2% لتمويل مكافآت المدققين وحوافز النظام البيئي.

ورغم الصعوبات الأخيرة، لا تزال بوليغون تحتفظ بمجتمع مطورين قوي، خاصة بين أولئك الذين يسعون إلى بنية تحتية ناضجة على مستوى المؤسسات.

وبحسب تقرير نشرته Cointelegraph مؤخرًا، أظهرت دراسة تغطي المكسيك والبرازيل وبيرو وبوليفيا أن المطورين في أمريكا اللاتينية يفضلون بوليغون والإيثريوم على البروتوكولات الأحدث في إنشاء التطبيقات اللامركزية.

كما عززت بوليغون تركيزها على ترميز الأصول الواقعية (RWAs)، إذ أطلقت شركة AlloyX المزود لحلول الترميز صندوق سوق نقدي مرمّز على شبكة Polygon ما ساهم في زيادة النشاط على السلسلة، بما في ذلك تجاوز مبيعات رموز NFT على بوليغون حاجز ملياري دولار.