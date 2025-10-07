ارتقاء BNB لتصبح ثالث أكبر أصل رقمي من حيث القيمة السوقية

تام شمس - الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 07:40 مساءً - ارتفعت عملة BNB، العملة الأصلية لشبكة BNB Chain – وهي شبكة البلوكشين من الطبقة الأولى التي طوّرتها منصة Binance – لتصبح ثالث أكبر أصل رقمي من حيث القيمة السوقية.

بعد تجاوزها مستوى 1,100 دولار لأول مرة يوم الجمعة، حققت عملة BNB إنجازًا جديدًا يوم الثلاثاء بتفوقها على عملة XRP المدعومة من شركة Ripple لتحتل المرتبة الثالثة في قائمة الأصول الرقمية الأعلى قيمة سوقية.

وبحسب بيانات CoinGecko، تم تداول عملة BNB عند 1,326 دولارًا وقت النشر، بارتفاع يقارب 30% خلال الأسبوع الماضي، لتصل قيمتها السوقية إلى 182 مليار دولار.

يتزامن هذا الإنجاز مع توسع اعتماد شبكة BNB في عدة مناطق، من بينها إطلاق صندوق حكومي مدعوم من الدولة في كازاخستان.

في المقابل، أعرب بعض المراقبين في السوق عن مخاوف من احتمال وجود تلاعب في الأسعار وراء الارتفاع الحاد مقارنة ببقية العملات المشفّرة.

ارتفاع BNB بـ38 مليار دولار وسط انتعاش أوسع للسوق

رغم أن ارتفاع BNB يأتي ضمن موجة الصعود الأوسع في سوق العملات المشفّرة، إلا أن نموها فاق أداء نظرائها الرئيسيين مثل بيتكوين (BTC) وإيثر (ETH).

منذ الأول من أكتوبر، ارتفعت القيمة السوقية لبيتكوين بنحو 5% فقط، بينما قفزت قيمة BNB بنحو 28% خلال سبعة أيام فقط، مضيفة حوالي 40 مليار دولار إلى قيمتها.

احتلت BNB المرتبة الثالثة بعد بيتكوين وإيثر، فيما جاءت XRP وUSDT في المركزين الرابع والخامس على التوالي حتى 7 أكتوبر 2025. المصدر: CoinGecko

أما إيثر، ثاني أكبر عملة رقمية بقيمة سوقية تبلغ نحو 568 مليار دولار، فقد سجلت زيادة بنسبة 8.4% خلال الفترة نفسها.

وللمقارنة، استغرقت BNB أكثر من شهرين في وقت سابق من هذا العام لتحقيق زيادة مماثلة عندما بلغت قيمتها السوقية نحو 100 مليار دولار في منتصف يوليو وهي تقريبًا نفس القيمة التي بدأت بها عام 2025.

القيمة السوقية لعملة BNB منذ عام 2020. المصدر: CoinGecko

تشكيك المجتمع في أسباب الارتفاع

أثار الارتفاع السريع لـBNB جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار بعض المستخدمين إلى احتمال وجود تلاعب في السوق.

وفي مجتمعات Solana المُرمزة (SOL) على Reddit، تساءل المستخدمون عن مدى فائدة BNB مقارنة بـSOL، بينما ذهب آخرون إلى اتهامات مباشرة بالتلاعب في الأسعار.

كتب أحد المعلقين الأعلى تصويتًا:

"BNB تشبه إلى حد كبير توكن FTX. لا أستطيع الانتظار حتى يتم الكشف عن التلاعب في السعر بالأدلة. سيكون ذلك مشهدًا رائعًا."

كما ظهرت اتهامات مماثلة على منصة X، حيث زعم حساب DeFiTracer أن Binance تشتري ملايين من عملات BNB لتصفية مراكز البيع، مشيرًا إلى أن المنصة ربما تدفع بالسعر عمدًا إلى الأعلى.

هل يمتلك CZ ما يصل إلى 64% من إجمالي BNB المتداول؟

رغم تصاعد التكهنات، لم تُصدر Binance ولا مؤسسها تشانغبينغ "CZ" تشاو أي تعليق رسمي حتى الآن.

ونشر CZ تغريدة مقتضبة على منصة X قال فيها: "استمروا في البناء على شبكة BNB Chain."

المصدر: Momin Saqib

في المقابل، أعادت الحسابات الرسمية لشبكة BNB نشر تحليل للمحلل مؤمن سقيب قال فيه:

"بينما يبدو أن الصناعة بأكملها ما زالت تبحث عن الاتجاه، تواصل BNB تسجيل أقوى الأرقام في القطاع، مع أكثر من 60 مليون عنوان نشط شهريًا وأرقام قياسية جديدة للسعر."

ومع وصول القيمة السوقية لـBNB إلى 182 مليار دولار، تشير تقارير سابقة إلى أن CZ قد يمتلك ما يصل إلى 64% من المعروض المتداول، أي ما يعادل نحو 116 مليار دولار من أصول BNB.