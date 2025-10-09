بنك الكريبتو السويسري Amina يتيح تحصيص عملة بوليجون (POL) بعوائد تصل إلى ‎15%‎

تام شمس - الخميس 9 أكتوبر 2025 05:44 مساءً - تحديث (9 أكتوبر، الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت UTC): تم تحديث هذا المقال ليشمل تعليقات إضافية من ماريا آدمجي.

أصبح بنك Amina السويسري أول مؤسسة مالية تقدم خدمات التحصيص (Staking) لعملة POL، الرمز الأصلي لشبكة Polygon، مع عوائد قد تصل إلى 15% سنويًا.

وأعلن البنك، ومقره في زوغ والحاصل على ترخيص من هيئة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية (FINMA)، يوم الخميس أنه سيوفر هذه الخدمة للعملاء المؤسسيين عبر شراكة جديدة مع مؤسسة Polygon.

وقال مايلز هاريسون، الرئيس التنفيذي للمنتجات في Amina:

"يتيح توسيع خدماتنا المتعلقة بـPOL للعملاء المؤسسيين إمكانية الوصول المنظم إلى تقنية البلوكشين، مع مكافأتهم على المساهمة في استقرار وأمن شبكة تستخدمها بعض أكبر المؤسسات المالية في العالم."

من جانبها، أوضحت ماريا آدمجي، رئيسة علاقات المستثمرين في Polygon Labs، أن مكافآت التحصيص تُحتسب بناءً على عوائد المدقّقين (validators). وأشارت إلى أنه في حال قامت مؤسسة بشراء وتحشيص عملات POL، فإنها ستحقق في الوقت الحالي عائدًا أساسيًا قدره 4% من عوائد المدققين.

وأضافت:

"بالإضافة إلى ذلك، يحصل المشاركون على مكافأة إضافية بنسبة 10% من عملات POL بعد عام كامل من التحصيص، ليصل الإجمالي إلى ما يصل إلى 15%."

وتابعت أن العائد الأساسي متغير بحسب أداء الشبكة، بينما المكافأة الإضافية ثابتة للمشاركين الذين يحافظون على حصصهم لمدة عام كامل.

وأكدت آدمجي أنهم يلاحظون اهتمامًا متزايدًا من مديري الأصول، والخزائن المؤسسية، ومكاتب العائلات الثرية، قائلة:

"إن الجمع بين المكافآت، والإيردروبات، والمشاركة في الشبكة يجعل العرض جذابًا للغاية."

Polygon تتجاوز مليار دولار في الأصول المرمّزة

تدعم شبكة Polygon المُرمزة (POL) مبادرات Web3 الكبرى لشركات مالية عالمية مثل BlackRock وJPMorgan وFranklin Templeton وStripe، كما أصبحت مركزًا رئيسيًا لـ ترميز الأصول (Tokenization) والتمويل على السلسلة (Onchain Finance).

ووفقًا لبيانات RWA.xyz، تحتل Polygon المرتبة الثالثة بين جميع سلاسل الكتل في مجال ترميز الأصول الواقعية (RWA)، بإجمالي قيمة يفوق 1.13 مليار دولار موزعة على 273 أصلًا مرمّزًا، بينما تظل إيثريوم في الصدارة بحصة سوقية تبلغ 56%.

أفضل 10 شبكات بلوكشين لترميز الأصول الواقعية. المصدر: RWA.xyz

وفي مايو الماضي، أعلن بنك Amina، الذي كان يُعرف سابقًا باسم Seba Bank، عن نتائج قياسية لعام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 69% على أساس سنوي لتصل إلى 40.4 مليون دولار، فيما قفزت الأصول تحت الإدارة بنسبة 136% إلى 4.2 مليارات دولار، مدفوعةً بالطلب المؤسسي القوي والتوسع العالمي.

Coinbase تحصل على موافقة لتقديم خدمات التحصيص في نيويورك

يأتي عرض بنك Amina الجديد وسط تزايد الاهتمام بخدمات التحصيص عالميًا.

فقد حصلت Coinbase يوم الأربعاء على موافقة من الجهات التنظيمية في نيويورك لتقديم خدمات التحصيص للمقيمين، مما يسمح لهم بكسب مكافآت على أصول مثل إيثريوم (ETH) وسولانا (SOL).

كما أصبحت Grayscale يوم الاثنين أول جهة إصدار صناديق كريبتو في الولايات المتحدة تقدم خدمات التحصيص لصناديقها المتداولة (ETPs)، بدءًا بصناديق إيثريوم وسولانا.