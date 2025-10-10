تنفيذيون: “صفقة الإفقار النقدي” لم تعد موضع نقاش.. والمؤسسات المالية التقليدية تدرك ذلك

تام شمس - الجمعة 10 أكتوبر 2025 04:38 مساءً - تستيقظ المؤسسات المالية بسرعة على واقع ما يُعرف باسم “صفقة الإفقار النقدي” (Debasement Trade)، وفقاً لمحللين، وهو ما قد يشكل دفعة قوية لأصول مثل الذهب والبيتكوين.

قال رائد الأعمال أنتوني بومبليانو في بودكاست يوم الخميس إن المؤسسات بات لديها الآن مفهوم جديد يمكنها الاعتماد عليه يُعرف باسم “صفقة الإفقار النقدي”، والذي سيكون بمثابة وسيلة حمايتها.

وأضاف:

“إنه نفس المفهوم الذي ظل أنصار الذهب والبيتكوين يتحدثون عنه لسنوات، والآن أدركت المؤسسات أخيراً أن أحداً لن يتوقف عن طباعة النقود أبداً.”

وتابع بومبليانو قائلاً:

“لم يعد هناك جدل حول هذا الأمر. الجميع يدرك أن الدولار والسندات سيواجهان صعوبات كبيرة في المستقبل، ولذلك فإن البيتكوين والذهب يحققان الاستفادة من هذا الوضع.”

تشير “صفقة الإفقار النقدي” إلى استراتيجية استثمارية تقوم على التوقع بأن العملات الورقية ستفقد قوتها الشرائية بمرور الوقت نتيجة التوسع النقدي وسياسات البنوك المركزية في طباعة الأموال.

يقوم المستثمرون في هذه الحالة بتوجيه أموالهم نحو الأصول التي يُعتقد أنها تحافظ على قيمتها أو تزداد مع تراجع قيمة العملات التقليدية، مثل الذهب الذي ارتفع بنسبة 50% منذ بداية العام، والبيتكوين (BTC).

وقال جيف بارك، كبير مسؤولي الاستثمار في ProCap BTC، خلال الحوار مع بومبليانو:

“كنا ننتظر منذ فترة طويلة أن تتبنى شركات إدارة الثروات الخاصة والمستشارون الماليون البيتكوين كأصل مخصص ضمن المحافظ الاستثمارية.”

“صفقة الإفقار النقدي” هي “المادة المظلمة” في عالم المال

شارك مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise، وجهة نظره حول هذا المفهوم يوم الخميس قائلاً:

“إن صفقة الإفقار النقدي تشبه المادة المظلمة في التمويل لا يمكنك لمسها، لكنها تؤثر على كل شيء.”

وأضاف براين كوبليس، رئيس قسم الاستراتيجيات في Onramp Bitcoin، قائلاً:

“تسارع الاعتراف بصفقة الإفقار النقدي يعود لسبب بسيط: العجز يتزايد، والديون تتراكم، والسياسات التيسيرية تكبح العوائد الحقيقية.”

وتابع قائلاً:

“المستثمرون الذين يتوقعون استمرار تآكل قيمة العملة يبحثون عن مقياس ثابت لا يتغير، ويجدون ذلك في الذهب والبيتكوين معاً.”

مخاوف الإفقار النقدي تُشعل موجة صعود في سوق العملات المشفرة. المصدر: بلومبيرغ (Bloomberg)

ليست مجرد “ذهب رقمي”

قال إنريكي هو، المدير المالي لشركة Blink Wallet، في منشور على منصة X (تويتر سابقاً):

“البيتكوين ليست مجرد ذهب رقمي؛ إنها مضادة للإفقار النقدي بطبيعتها — بفضل عرضها الثابت، وإصدارها الشفاف، وآلية تحققها اللامركزية الخالية من الثقة.”

وأضاف:

“إنها أنقى أشكال الحفاظ على رأس المال في عالم تُعاد فيه تسعيرة النقود نفسها.”

وختم قائلاً:

“هذه هي صفقة الإفقار النقدي وهي ما سيحدد ملامح العقد المقبل.”

تدهور مستمر في قيمة الدولار الأمريكي

يظهر الإفقار النقدي للدولار الأمريكي بوضوح في أداء مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من العملات العالمية.

فقد المؤشر نحو 12% من قيمته هذا العام، متراجعاً من مستوى 110 في يناير إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 96.3 منتصف سبتمبر، قبل أن يشهد تعافياً طفيفاً في أكتوبر، وفقاً لبيانات TradingView.